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Haberler Spor Devrim gitti Çavuş geldi

Devrim gitti Çavuş geldi

Siyah-beyazlılar geçen sezon dümene geçen teknik direktörü Levent Devrim ile dün resmen yollarını ayırırken, yerine ise yeni hocası Çağdaş Çavuş’un getirildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
Devrim gitti Çavuş geldi

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'da teknik değişim yaşandı. Geçen sezon teknik dümene geçen Levent Devrim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Çağdaş Çavuş geldi. Manisa yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Levent Devrim döneminin sona erdiğini duyururken, "Yeni sezon planlamaları doğrultusunda Teknik Direktörümüz Levent Devrim ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamış olup kendisiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim ve ekibine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

"HAK ETTİĞİMİZ NOKTADA OLACAĞIZ"

Devrim'in ayrılığının ardından Çağdaş Çavuş ile imzalayan siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deneyimli teknik adama başarılar dilerken, imza töreninde konuşan yeni teknik d irektör Çağdaş Çavuş, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa FK'nın başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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