Türkiye 0-3 Portekiz | MAÇ SONUCU

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan müsabakada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-0 mağlubiyetle ayrılarak işini son maça bıraktı.

Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu ve gruptan çıkmayı garantiledi. Türkiye ise 3 puanda kaldı ve tur şansını son maça bıraktı.

A Milli Takımı'mız, F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile mücadele verecek. Portekiz ise Gürcistan ile karşılaşacak.

Bu sonuçla birlikte F Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1- Portekiz: 6

2- TÜRKİYE: 3

3- Çekya: 1

4- Gürcistan: 1