A Milli Takım’da sakatlık: Çapraz bağı koptu

TFF, A Milli Takım'da sol diz ön çapraz bağı kopan kaleci Doğan Alemdar'ın EURO 2024 kafilesinden çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı.