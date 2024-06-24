Kartal’ın hedefi McKenzie

BEŞİKTAŞ'TA gelecek sezonun transfer çalışmaları hızlı başladı. Siyah beyazlı ekip savunma bölgesine Mark McKenzie'yi getirmek istiyor. ABD Milli Takımı'nda ve Belçika'nın Genk takımında forma giyen ABD'li oyuncu için siyah-beyazlıların yeni danışman Brad Friedel'in devrede olduğu öğrenildi. ABD'de devam eden Copa America'yı yerinde takip eden Friedel, vatandaşını Beşiktaş'a getirmek için yoğun mesai harcarken Genk Kulübü'nün piyasa değeri 6 milyon Euro olan McKenzie için belirleyeceği bedel bekleniyor.

GENÇ GURBETÇİ TRAFİĞİ VAR

Bu arada Beşiktaş'ın, Schalke 04'te kiralık olarak oynayan ve bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı transfer etmek istediği öğrenilirken Graafschap forması giyen Başar Önal'ın da listeye girdiği iddia edildi. Takıma potansiyelli genç isimleri monte etmek isteyen Beşiktaş, gurbetçi genç oyuncular konusunda çalışmalar yapıyor.