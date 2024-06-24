Mikautadze Fener’e

FENERBAHÇE, transferde imzaları peş peşe attırmaya hazırlanıyor. Michy Batshuayi'nin G.Saray ile anlaşması sebebiyle hücum hattı için düğmeye basan sarı-lacivertliler, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubumuzda yer alan Gürcistan'ın başarılı ismi Georges Mikautadze'yi kadrosuna dahil etmek istiyor. 2023- 2024 sezonu başında Metz'den, Ajax'a 16 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Mikautadze, Hollanda ekibinde beklenen katkıyı sağlayamamıştı. Ocak ayında yeniden Metz'e kiralanan Mikautadze'nin sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyor. Bu arada Batshuayi'nin ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin forvet hattındaki diğer bir isim Edin Dzeko'yu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Tecrübeli yıldız her gün Hajduk Split'e bir adım daha yaklaşıyor. Hajduk Split'te İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso için düzenlenen basın toplantısında sportif direktör Nikola Kalinic'e, Edin Dzeko transferi soruldu. Valencia'nın başına geçtiğinde Gennaro Gattuso'nun transfer edilmesini istediği ilk isim olarak yine Edin Dzeko ön plana çıkmıştı.

İKİ YILDIZ İÇİN ISRAR SÜRÜYOR

MANCHESTER United'ta çalıştığı dönemde Kırmızı Şeytanlar'a Victor Lindelöf'ü getiren Jose Mourinho'nun, oyuncuyu Fenerbahçe'ye de istediği bilinirken Portekizli teknik adamın M.United'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Casemiro'yu da takımda görmek istediği konuşuluyor. Fenerbahçe Spotif Direktörü Mario Branco, Mourinho'nun talebi üzerine Victor Lindelöf transferi için Manchester United ile temasa geçti. UtdDistrict'te yer alan habere göre Branco, Lindelöf görüşmelerinde Casemiro'nun mali durumunu da değerlendirdi.