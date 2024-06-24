Şimdi hesap vakti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 gibi farklı bir skorla yenilirken, hesaplar değişti. İkinci maçlar sonunda Portekiz'in liderliği garantilediği grupta 3 puanda kalan Milliler, grupta 2. olarak çıkma şansını son maça bıraktı. Grupta ay-yıldızlı ekibimiz 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayacak. Bu durumda Türkiye, Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın liderlik şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek ve 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak. Milliler, Çekya'ya yenilirse Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplardaki durumlara göre en iyi üçüncüler arasında yer alma şansını koruyacak.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSI

Türkiye, Çekya'ya kaybeder ve Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse, en iyi üçüncü olma ihtimali diğer gruplardaki sonuçlara bağlı olacak. Türkiye, 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört üçüncü arasında yer alırsa B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek. B Grubu'nda İspanya, liderliği garantilerken C Grubu'nda ise 4 puanlı sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı devam ediyor.

MONTELLA'YA ELEŞTİRİ

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e karşı aldığı 3-0'lık yenilgi teknik direktör Vincenzo Montella'yı hedef tahtasına oturttu. İtalyan teknik adam ilk on birdeki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri ile eleştiri oklarına hedef oldu. Özellikle Montella'nın, Real Madrid forması giyen ve Gürcistan maçında hem futbolu, hem de attığı müthiş golle gündeme oturan Arda Güler'i yedek bırakması eleştirildi. Arda'nın yanı sıra Türkiye'nin teknik patronunun on birde Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik tercihleri de sorgulandı.

SAVUNMA GELDİ

Montella maç sonrasında Arda Güler'in maça neden on birde başlamadığı ile ilgili gelen soru ve eleştiriler hakkında da konuştu. Yıldız futbolcuyu riske etmemek için yedek bıraktığını belirten Montella, "Arda Güler konusunda gerçekten üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım" dedi.

HAMİT ALTINTOP GÜVEN AŞILADI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, umut dağıttı. Altıntop, Portekiz ile oynadığımız karşılaşmanın ardından "Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak, bir an önce çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maça odaklanmalıyız. Portekiz maçından maalesef oyun ve skor olarak istediğimizi alamadan sahadan ayrıldık.

Ancak gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma olmadan yolumuza devam ediyoruz. Milli takımımızı tribünde ve ekranları başında coşkuyla destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu dayanışma sayesinde, oyuncularımızın bizleri gururlandıracak bir mücadeleyle son 16 turuna kalacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.,

AVRUPA'DA ARDA ŞAŞKINLIĞI YAŞANIYOR

TÜRKİYE A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın 'yorgun' olduğunu belirttiği Arda Güler'i yedek kulübesinde bekletmesi dış basında geniş yer buldu. İspanya'nın As gazetesinde Alfredo Relano, "Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum" yorumunu yaptı. İngiliz The Sun'da, "Arda oyuna girdikten sonra, 3. bölgede topu ileri taşıyan pas denemelerinde beşte beşle, yüzde yüz isabetle oynadı. Tüm maç boyunca hiçbir oyuncu üçüncü bölgede bu kadar çok pas yapmadı" ifadeleri yer aldı. İtalyan Calciomercato'da ise, "Montella, hem Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı, hem de hafif bir kas yorgunluğu yüzünden Gürcistan'a karşı attığı müthiş golden sonra fenomen Arda Güler'i ilk 11'e almayarak kadro seçiminde şaşırttı" denildi.

ÇEKYA MAÇI ÖNCESİ SAVUNMADA SIKINTI

SON 16 Turu'na kalmak isteyen Türkiye'de gözler 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak olan Çekya maçına çevrilirken, önemli mücadelede öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Son iki maça on birde başlayan stoperlerden biri olan Abdülkerim Bardakçı

gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken savunmadaki partneri Samet Akaydın da sakatlanarak oyuna devam edemedi. Belinden sakatlığı olan Samet'in MR'nın cekileceği ve Çekya'ya karşı oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu öğrenildi.