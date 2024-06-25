Göztepe’nin B planı Ersin

TRENDYOL Süper Lig'e iki senenin ardından geri dönen Göztepe'nin yeni kadro yapılanması sürüyor. Sarıkırmızılı ekip, geçen sezon kalesini koruyan ve gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde yer alan Mateusz Lis'in İngiltere'ye dönmesi nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başladı. Bonservisi Göztepe'nin hisslerinin yüzde 70'ine sahip olan Sport Republic'in bünyesindeki Southampton'da olan Lis'in yüksek bir bonservis bedeliyle satılmak istenmesi İzmir ekibini bu bölgede yeni arayışlara itti.

ALTERNATİFİ BULDU

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de de kaleyi devretmeyi düşündüğü Lis'in alternatifini İstanbul'da buldu. Beşiktaş altyapısında yetişen ve 1 numara oynamak için takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu Göztepe'nin radarına girdi. Sözleşmesi 2026 yılına kadar süren oyuncu için devreye giren kurmayların, kiralama formülü ile oyuncuyu takıma kazandırmak istediği kaydedildi. Geçen sezon 11 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren genç kaleci Ersin'in kendini gösterebileceği ve daha çok forma giyebileceği bir takımda mücadele etmek istediği belirtildi.

GÖZ-GÖZ'DE TOP BAŞI

GÖZTEPE, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarına dün başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelen Göz- Göz, 10 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. Hazırlıklar kapsamında yurtdışına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kampın ikinci ayağını Slovenya'nın Bled kentinde gerçekleştirecek. Bled'deki hazırlık kampını 25 Temmuz'a kadar sürdürecek olan Göztepe ardından İzmir'e dönüş yaparak ligin başlangıcına kadar hazırlıklarını Urla'da devam ettirecek.

YUNUS EMRE KOCAELİ'YE

Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki sol bek Yunus Emre Gedik'e Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Sezon sonu Göz-Göz'e geri dönen Yunus Emre'nin yine takımda istenilmediği ifade edilirken, Körfez ekibinin Göztepeli kurmaylar ile masaya oturarak deneyimli sol beki istediği öğrenildi. Pazarlık aşamasının sürdüğü belirtilirken, önümüzdeki günlerde Yunus Emre'nin Kocaeli'ye imza atması bekleniyor.