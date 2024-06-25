KSK’ye tesis müjdesi

KARŞIYAKA Spor Kulübü ile özdeşleşen Çiğli'deki Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın pazarlık usulü geçtiğimiz günlerde duyurduğu "irtifa hakkı" ihalesi iptal edildi.

Yıllar önce 29 yıllığına ham toprak olarak kulübe tahsis edilen 40 dönümlük arazide yapılacak ihalenin iptali için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sürece dahil olarak bakanlıkla görüştü.

Öte yandan Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ni kullanan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni dönem için süre uzatımı isteyeceği ve tahsisin bakanlık vasıtasıyla doğrudan kendilerine yapılması talebinde bulunacağı öğrenildi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, tesisle ilgili sorunların çözülmesinde kendilerine yardımcı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a teşekkür etti.

ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz tarafından daha önce başvuruları gerçekleştirilen, takip edilen ve bununla birlikte ihale ilanı yapılan, Selçuk Yaşar Tesislerimizin de üzerinde bulunduğu arazinin söz konusu ihalesi, yaptığımız girişimler sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İzmir İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Burası; neredeyse her Karşıyakalının güzel anılarının bulunduğu, yaşayan, büyüyen ve bir parçamız hâline gelen evimiz oldu ve olmaya devam edecek. Tesislerimiz ile ilgili sorunun hemen çözülmesi adına sürecin en başından beri yanımızda olan ve koordinasyonu sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Dağ'a ve başvurularımıza ivedilikle yanıt vererek aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" denildi.