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Haberler Spor Pınar KSK’de transferler bitiyor

Pınar KSK’de transferler bitiyor

İddialı bir kadro kurmak isteyen Karşıyaka’da Boutsiele, Muhsin ve Russell imza atmak üzere

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’de transferler bitiyor
BASKETBOL Süper Ligi'nin iddialı ekibi Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'nden uzun Jerry Boutsiele ve Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 26 yaşında ve 1.80 boyundaki Russell geçen sezon Manisa BŞB'de ligde 17.3 sayı, 3.1 ribaund, 5.8 asist Europecup'ta 14.2 sayı, 3.1 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturdu. 32 yaşında ve 2.07 boyundaki Boutsiele de ligde 13.6 sayı, 8.8 ribaund, 2.3 asist, Europucup'ta 16.1 sayı, 7.9 ribaund, 2.0 asist ortalamalarıyla oynadı. 28 yaşında ve 2.08 boyundaki Muhsin ise ligde 9.9 sayı, 4.2 ribaund, 0.8 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 5.4 sayı, 3.7 ribaund, 0.3 asist üretti. Manisa BŞB'den Meksikalı guard Pako Cruz ve yerli genç bir pivotla da ilgilendiği öğrenilen Kaf-Kaf, iç transferde ise Errick McCollum ve Vitto Brown'ı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
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