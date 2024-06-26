Bodrum’a Bulgar kanat

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, yeni bir transfer hamlesi yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, Bursaspor'dan transfer ettiği Yusuf Sertkaya'nın ardından yeni bir ismi takıma kazandırdı. Muğla ekibi, geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Levski Sofya'da olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dimitrov Zdravko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sakarya formasıyla 17 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Dimitrov, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kulüpten yapılan duyuruda, "Hoş geldin Zdravko Dimitrov. Deneyimli oyuncuya formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Profesyonel kariyerine Septemvri U19'da başlayan Dimitrov, Sakaryaspor ile Levski Sofya'nın yanı sıra Septemvri Sofya, Botev Bratsa, Loko Sofya, Spartak Varna formalarını da terletti.

İKİ YÜZ BİN EURO ÖDENDİ

OYUNCUNUN yeşil-beyazlı ekibe 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu gelen bilgiler arasında. Bodrum FK yönetimi, dış transferde Pendikspor'dan Halil Akbunar, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve listesindeki birçok yıldız isimle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

BODRUM FK TRANSFERDE İÇE YÖNELDİ

BODRUM FK iç transfer için de düğmeye bastı. Önümüzdeki hafta Düzce'de kampa girecek yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İsmet Taşdemir mevcut kadrodaki oyuncular ile ilgili son kararını önümüzdeki günlerde rapor halinde yönetime iletecek.

SAĞ BEKE YENİ İSİM KEPEZ'DEN

YAPTIĞI takviyelerle gücüne güç katan Bodrum FK, yeni bir ismi gündemine aldı. Sağ bek bölgesine 3. Lig'de şampiyon olan Antalya ekibi Kepezspor'un 20 yaşındaki başarılı ismi Abdurrahman Üresin ile takviye yapacağı bildirildi. Yeşil-beyazlı ekibin oyuncu için Antalya temsilcisi ile temasa geçtiği ve büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edildi. Önümüzdeki hafta masaya oturarak resmi imzayı atmak isteyen kurmaylar, ufak pürüzleri hallettikten sonra transferi resmiyete kavuşturacak.