Çekya’yı devirip son 16’ya kaldık

EURO 2024'te Türkiye adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Çekya'yı 2-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar grubunu ikinci bitirdi. 2. dakikada Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi. 18'de Coufal'ın uzun taç atışında Soucek kafayla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin soldan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 45'te Çekya hızlı hücumunda Provod'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Jurasek'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Mert gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

BEKLENEN GOL ERKEN GELDİ

İkinci yarıya Türkiye baskılı başladı. 46'da Kaan'ın uzun pasında Barış Alper'in dar açıdan kafa vuruşunu son anda kaleci kurtardı. 51'de Türkiye golü buldu. Barış Alper sağ kanattan rakiplerini geçip yerden ortaladı. Kenan'ın sert şutunu kaleci çıkardı. Çeklerin uzaklaştıramadığı topu alan İsmail, soldaki Hakan'ı gördü. Kaptan Hakan'ın gelişine sert şutu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. Bu dakikadan sonra oyun oldukça sertleşti ve sık sık faullerle durdu. 64'te Provod'un serbest vuruşunda Krejci'nin kafa vuruşunu Mert kurtardı.

65'te rakibinden sıyrılıp hızlanan Barış Alper'in yerden ortasında kaleciyi geçen topu Arda Güler boş kaleye gönderemedi. 66'da içeriye yapılan ortada Chory'nin müdahalesi sonucu kaleci Mert topu tutamadı. Çizgide Mert'ten seken topu Soucek ağlara gönderdi: 1-1. 87'de soldan hareketlenen Kerem'in pasında Okay'ın sert şutu üstten auta gitti. 90+2'de Barış'ın şutunu kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 90+4'te kontra atakta Orkun'un pasında topla buluşan Cenk rakibinden sıyrılıp topu köşeden ağlara gönderdi ve maç 2-1 sona erdi.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Oldukça stresli geçen karşılaşmanın sonunda saha karıştı. Yenilgiyi hazmedemeyen Çek futbolculardan Soucek, Orkun'un üzerine yürüdü. Chory de sahaya girerek sevinen Arda Güler'e müdahale etti ve araya diğer futbolcular da girdi. Olayların yatışmasının ardından hakem Chory'e kırmızı kart gösterirken, Soucek ve Arda'ya da sarı kart gösterdi.