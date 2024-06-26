Morata heyecanı

YENİ sezon öncesi antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanırken, dün taraftarları heyecanlandıran bir olay yaşandı. İspanya'nın forveti Alvaro Morata, sosyal medyadaki beğenisiyle taraftarı coşturdu. Tecrübeli golcü, F.Bahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilk antrenman öncesi sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı beğendi. Morata'nın bu hareketi Fenerbahçelileri heyecanlandırırken, transfer için yeşil ışık yaktığı şeklinde de yorumlandı. A.Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Morata'nın 2026'ya kadar devam eden sözleşmesinde 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.

İKİ YILDIZ KALACAK

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması da sürüyor. Takımdan ayrılacak oyuncular netleşirken, transfer teklifleri alanların geleceği de merak konusu oldu. Mourinho'nun, Ferdi Kadıoğlu ile sol bek ve stoperde iyi bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'yi takımda tutmak istediği öğrenildi. F.Bahçe'nin bu iki isim için gelen teklifleri reddedeceği ifade edildi.