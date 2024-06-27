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Haberler Spor Altay’da kaleci belirsizliği var

Altay’da kaleci belirsizliği var

HABER MERKEZİ
Altay’da kaleci belirsizliği var
TFF 2. Lig'de mücadele edecek Altay'da kaleci belirsizliği yaşanıyor. Geçen sezon yaşadığı ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle bir türlü dikiş tutturamayan ve hazin bir şekilde küme düşen siyah-beyazlı ekibin kalesini kimin koruyacağı netleşmedi. Deneyimli eldiven Ozan Evrim Özenç'in ayrılık hazırlığında olduğu ve önümüzdeki günlerde yönetim ile bir toplantı gerçekleştirerek bu kararını bildireceği ifade edildi. Genç file bekçisi Mustafa Çalışkan'ın da ayrılmasıyla elde 3. kaleci olarak 19 yaşındaki Ulaş Özçelik ile 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Galip Semih Mendeş kaldı. Transfer yasağı bulunan ve takıma takviye yapamayan kurmayların gelecek sezon kalede kimi görevlendireceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.
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