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Haberler Spor Altınordulu 4 genç Avrupa Şampiyonası’nda

Altınordulu 4 genç Avrupa Şampiyonası’nda

HABER MERKEZİ
Altınordulu 4 genç Avrupa Şampiyonası’nda
ALTINORDU'NUN genç futbolcularından Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı ve Furkan Yöntem, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası aday kadrosuna davet edildi.Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen 4 oyuncu geçen yıl ortaya koydukları başarılı performans ile dikkat çekmişti. Transfer döneminde de bazı kulüpler tarafından yakından takip edilen Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı ve Furkan Yöntem, Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performanslarla bir kez daha gündeme gelecek. Altınordu'da geçen yılın ilk yarısında büyük sakatlık yaşayan ve sezonun son bölümlerinde kadroya girmeye başlayan Furkan Yöntem'in tamamen iyileşmesi ve milli takıma çağrılması da büyük sevinçle karşılandı.
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