Denizlisporlu Mehmet Adana’da

Denizlispor'un alt yapısından yetişen ve 11 yıl boyunca bütün yaş kategorilerinde forma giyen 21 yaşında ki Mehmet Eren Sıngın, geçen sezon 3. Lig 4. Grup'ta Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde 63 puanla açık ara şampiyon olup 2. Lige yükselen Adana 1954 FK ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar atıldı. Alacakları ödenmediği için boşa çıkan ve forvet arkası oynayan Mehmet Eren Sıngın, geçen sezon 2. Lig'de 22 maçta forma giydi. 1 maç oynadığı kupada ise 1 gol kaydetti. Denizlispor ile 1 lig'de 2 sezonda 4 maça çıkan Sıngın, sergilediği performansla transferin öne çıkan isimleri arasındaydı.

TARAFTARA VEDA ETTI

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ile vedalaşan Sıngın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu görüşlere yer verdi: "9 yaşında kapısından girdiğim Denizlispor'da en iyisini yapmaya çalıştım. Üzerimde emeği olan hocalarıma ve kulüp personeline teşekkür ederim. Koca çınar Denizlispor elbet düştüğü yerden kalkacak ve hat ettiği yerlere tekrar gelecektir."