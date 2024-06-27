Rakipler belli oldu... Yolunuz açık olsun

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üç Ege temsilcisinin rakipleri belli oldu. Ligde üst üste 5'inci sezonunu geçirecek Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda geçen sezon da son 16 turunda rakip olduğu, organizasyonda final oynayıp şampiyonluğu kaçıran İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Tenerife, Fransa'dan Saint Quentin ve Yunanistan'ın Ege'deki Rodos Adası temsilcisi Kolossos'la eşleşti.

İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, H Grubu'nda geçen yıl Final Four oynayan ekipler İspanya'dan UCAM Murcia ve Yunanistan'dan Peristeri'nin yanı sıra Sırbistan'dan FMP Belgrad'la rakip olacak.

GRUP MAÇLARI 1 EKİM'DE

Organizasyona ön elemeden itibaren katılacak Aliağa Petkimspor ise ilk turda Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'la karşılaşacak. Petkimspor bu turu geçerse gruplara kalmak için Fransa'dan Cholet Basket'le oynayacak. 16 Eylül'de ön eleme turu maçları ile start alacak olan turnuvada ön eleme oynayacak olan 24 takımdan 4'ü normal sezonda yer alma hakkı kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon ise toplam 32 takımla birlikte 8 grup halinde 1 Ekim tarihinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grup birincileri direkt olarak son 16 turuna kalma hakkını elde ederken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayacak olan takımlar ise Ocak 2025'te Play-In maçlarına çıkacak.