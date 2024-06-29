Denizlispor Kaçan’a duacı

Üçüncü Lig'e düşen ve yeni sezon öncesi kaynak bulamayan Denizlispor'un imdadına genç futbolcu Mustafa Kaçan yetişti. Yeşil-siyahlılar altyapısından yetişen genç yetenek Mustafa Kaçan'ın transferiyle rahat bir nefes aldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüplerin gözdesi olurken, yönetim futbolcunun transferi karşılığında Beyoğlu Yeni Çarşı ekibiyle anlaşma sağladı. Genç futbolcu Mustafa Kaçan, 5 milyon lira bonservis bedeli karşılığında İstanbul ekibine transfer oldu.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ, İMZALADI

Denizli yönetiminin Kaçan'dan gelen nakitle eli güçlenirken, daha önce anlaşma sağladığı teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'na da imza attırabildi. Mustafa Kaçan'ın transferinden gelen paranın 500 bin lirası yeni teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'na peşinat olarak verildi. Daha önce sorun yaratan peşinat krizi çözülürken, teknik adam Mavioğlu da dün 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Teknik direktör krizini genç yıldızının satışıyla çözen Horoz resmi hesaplarından paylaşım yaparak Çağdaş Mavioğlu'nu duyurdu.