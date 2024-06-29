Yeni teknik adam Yeşilova oldu

NAZİLLİ Belediyespor teknik direktör sorununu çözüme kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip bir süredir dirsek temasında olduğu teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşma sağladı. Dün Nazilli'ye giden 52 yaşındaki çalıştırıcı için tesislerde imza töreni düzenlendi. Ateşten bir gömlek giydiğini kaydeden teknik direktör Yüksel Yeşilova zor bir göreve geldiğini ifade ederek, "Zor bir göreve geldim. Bu sene profesyonellikte 26'ncı yılım. 8 ülkede 25 takımda çalıştım. Tüm tecrübemi Nazilli Belediyespor'a geldim ve tüm tecrübemi burası için harcayacağım" dedi.