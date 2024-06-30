Akıntola hamlesi

Trendyol Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Göztepe'de yeni bir transfer dedikodusu yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı gündemine aldı. Sağ tarafı garanti altına almak isteyen kurmayların, Akintola ile önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve ilk yoklamadan olumlu dönüş alınırsa Rize ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi. Oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro iken, yönetim sıkı bir pazarlık yaparak oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Profesyonel kariyerine FC Edebei'de başlayan Akintola Çaykur Rizespor formasının yanı sıra Midtjylland, Thisted FC, Jerv, Haugesund, Rosenborg, Omonia Lefkoşa, Hatayspor, Adana Demirspor formalarını da terletti. Asıl mevkisi sağ kanat olan oyuncu santrafor ve sol kanat bölgelerinde de oynayabiliyor. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, geçen sezon Süper Lig'de 25 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

YILDIZI ADANA'DA PARLADI

Deneyımli sağ kanat David Akintola, 2021-2024 yılları arasında Adana Demirspor'da forma giydiği dönemde 77 maçta görev yaptı. Performansıyla birçok kulübün transfer listesinde üst sıralara yerleşen Akintola, Adana temsilcisi ile çıktığı karşılaşmalarda 13 gol atarak ofansif yönünü ortaya koydu.

EMİR VE ZAJC LİSTEDE

Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, 2022-23 sezonunda Göz-Göz forması giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi. İki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı belirtilirken, Emir'i bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilere 2018-19 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise ligde 11 maça çıkarken, sezonu istediği gibi geçiremedi.

TURGAY VEDA ETTİ

Göztepe, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırdı. Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Turgay Gemicibaşı arasında yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Turgay'a devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi. Oyuncuyla şubat ayında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı 7 kez sırtına geçiren Turgay, yalnızca 1 kez ilk 11'de başlamıştı. Gol veya asist katkısı üretemeyen Turgay, eleştirilerin odağı olmuştu.