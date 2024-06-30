Kupada 2 süper maç

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu bugün iki karşılaşma ile devam edecek. Günün ilk maçında saat 19.00'da İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Arena AufSchalke'de oynanacak maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

MELER'İN ÜÇÜNCÜ GÖREVİ

Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak. Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya- Avusturya müsabakalarını da yönetmişti. Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek. Grupların flaş ekibi ve turnuvanın favorilerinde İspanya ise Milli Takımımızın grubunda yer alan Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Köln Stadı'nda yapılacak müsabaka, 22.00'de başlayacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya- Danimarka eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.