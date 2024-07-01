Barış Alper’e büyük ilgi var

Süper Lig'e damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de başarılı çizgisini sürdürmesi üzerine 3 İngiliz takımı tarafından yakından takibe alındı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Barış Alper dahil hiçbir futbolcumuza teklif gelmiş değil" dediği 23 yaşındaki yıldız için sıcak gelişmeler yaşandığı iddia edildi. İskoç basınından Edinburgh News'in haberine göre; Manchester United, Tottenham ve Brighton, milli yıldız için harekete geçti. Bu kulüplerin, Galatasaray'ın istediği 25 milyon Euro'yu vermeye hazır olduğu iddia edildi.