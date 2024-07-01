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Haberler Spor Denizlili Hakan Dağ’dan çifte altın madalya

Denizlili Hakan Dağ’dan çifte altın madalya

SEBAHATTİN ALP
Denizlili Hakan Dağ’dan çifte altın madalya
İZMİR'DE düzenlenen Türkiye U23 - Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Denizlili paraatlet sporcusu Hakan Dağ, F57 kategorisinde gülle ve disk atmada Türkiye Şampiyonu oldu. Paraatlet Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda F57 kategorisinde yarışan paraatlet sporcusu Hakan Dağ, gülle atma branşında 7.62 m atarak birinci oldu. Madalya savaşını kazanan Denizlili sporcu Dağ, Türkiye şampiyonalanda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Denizlili 38 yaşındaki paraatlet sporcusu Hakan Dağ, disk atma yarışında derece etmek için sahaya çıktı. Paraatletizm Türkiye Şampiyonası gülle atmada altın madalya kazanan Denizlili sporcu, para atletizm disk atmada 18.91'le Türkiye şampiyonu oldu.
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