Finallerin takımı Almanya mutlu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında Kai Havertz'in penaltı vuruşundan attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, Musiala'nın 68. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Almanya, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Avrupa Şampiyonaları tarihinin en başarılı ülkelerinden olan Panzerler, organizasyonda 10. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

EN BAŞARILI ÜLKE

İspanya ile 3'er kez bu kupayı en çok müzesine götüren Almanya, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012 ve 2016'da çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Almanya, Danimarka galibiyetiyle 10. defa bu kupada çeyrek finale adını yazdırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli ekipleri arasında yer alan Danimarka ise rakibine diş geçiremedi ve turnuvaya erken veda etti.