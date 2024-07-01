Gazi Koşusu Dragon Flame’in

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 98. kez Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği Dragon Flame isimli safkan ilk sırada bitirdi. Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan Dragon Flame, sahibi Emrah Agun'a 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı. Agun, ayrıca tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira kazandı.

"ATIMIZA GÜVENİYORDUK"

98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5 milyon 400 bin lira, üçüncüye 2 milyon 700 bin lira, dördüncüye 1 milyon 350 bin lira ve beşinciye ise 675 bin lira ikramiye kazandı. Akın Sözen, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk." ifadelerini kullandı. Agun ise, "Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu.Bizi mahçup etmedi" dedi.