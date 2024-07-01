İtalyanlar hala elenmenin şokunda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilen İtalya, turnuvaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Eleştirilerin odağındaki isim, İtalya'nın teknik direktörü Luciano Spalletti oldu. İtalyan basını, dörtlü savunmada direten tecrübeli teknik adamı, yanlış oyuncu tercihleri konusunda da yerden yere vurdu.

ÜLKEDE HÜSRAN VARDI

Bazı oyuncuların milli takım performansının çok altında kaldığına vurgu yapılırken, rakibi iyi analiz edememenin de elenmede etkili olduğu aktarıldı. İtalya-İsviçre maçı, İtalya'nın farklı kentlerinde kurulan dev ekranlarda binlerce İtalyan tarafından ilgiyle izlendi. Başkent Roma'da "Citta dell'Altra Economia" isimli açık alan başta olmak üzere şehrin farklı noktalarına kurulan dev ekranlarda karşılaşma takip edildi. Ülkenin kuzeyindeki ikinci büyük kent Milano'da da Merkez Tren Garı önünde kurulan dev ekranda binlerce İtalyan taraftar maç için bir araya geldi. Maç içinde gelen İsviçre'nin golleri İtalyan taraftarlarını üzdü. On binlerce İtalyan, maç sonunda hayal kırıklığıyla ve üzgün şekilde dağıldı.