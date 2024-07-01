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Haberler Spor Milli voleybolcular şampiyon oldu

Milli voleybolcular şampiyon oldu

HABER MERKEZİ
Milli voleybolcular şampiyon oldu
DÜNYA İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ayyıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki final karşılaşmasını 25-18, 25-13 ve 25-22'lik setlerle kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, turnuvayı namağlup kazanmayı başardı. İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise 3'üncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı. Ukrayna, sahadan 3-1 (25-27, 25-23, 25-18, 25-20) galip ayrılırken, Türk Milli Takımı organizasyonu 4. sırada tamamladı.
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