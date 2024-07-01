Yüzde yüzle oynayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Avrupa Şampiyonası ve Türkiye'nin performansını değerlendirdi. "İlk hedefimize ulaştık" diyen Altıntop, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Gürcistan maçı çok iyi bir başlangıç oldu. İkinci maçta biraz daha kırılgandık. Takım oyununu sahaya yansıtamadık. Ama günün sonunda mutluyuz" dedi.

'BU KEZ DAHA FARKLI'

Avusturya eşleşmesini de yorumlayan Altıntop, "Turu geçmek hedef olduğu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Takım oyunu, karakter ve mantalite farkı oluşturacak. Ölüm kalım maçı olduğu için 6-1 yenildiğimiz hazırlık maçından daha farklı olacaktır. İki maçı da hiçbir şekilde kıyaslamıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Oyuncularımızı taktiksel ve mental anlamda hocamız en iyi şekilde hazırlayıp, yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Ondan sonra da takdir Allah'ındır. Dozajı olmayan, bel altı olan olaylar var. Ne olması gerekir ki futbol otoriterlerini memnun etmek için? Ülkemizi, 85 milyon insanımızı temsil ettiğimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.

'ARDA'NIN YETENEĞİ İMTİHANI OLABİLİYOR'

HAMİT Altıntop, A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuştu. "Arda'nın yeteneği, dönem dönem onun imtihanı olabiliyor" diyen Altıntop, "Bu başarılı ve çok yetenekli bir sporcunun, gündemde olan bir oyuncunun kaderidir. Ama biz Arda'nın gelişimini gayet olumlu görüyoruz. Buradaki tutumundan, duruşundan gayet memnunuz" diye konuştu.

'ARTIK RAKİBİMİZE ODAKLANMALIYIZ'

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Altıntop, Milli Takımlar Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da değerlendirdi. Altıntop, "Montella tercihiyle daha kreatif olacağımızı, ofansif ve defansif anlamda özellikle kritik maçlarda istediğimiz sonuca uzanabileceğimize inandığımız için öyle bir tercih yaptık. İyi sınavlar verdik. Artık rakibimizi nasıl eleyebiliriz, ne yapmanız gerekir buna odaklanmalıyız" dedi.

AY-YILDIZLILARIN FİNAL YOLU AÇIK

AVRUPA Şampiyonası'nda grubunu ikinci bitiren Türkiye, turnuva ağacında da avantajlı tarafa düştü. A Milli Takımımız, finale giden yolda İsviçre, Slovakya, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Romanya'nın bulunduğu yarıya yerleşti. Diğer tarafta ise İspanya, Gürcistan, Almanya, Danimarka, Portekiz, Slovenya, Fransa ve Belçika bulunuyor. Türkiye, Avusturya'yı elemesi durumunda çeyrek finalde Hollanda-Romanya eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Milliler adını yarı finale yazdırırsa, İngiltere- Slovakya maçının galibi ile İsviçre eşleşmesinden turu geçenle karşılaşacak.

'BU TAKIM 2032'DE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAK'

A Milli Takımı oyuncularından Zeki Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turnuvadan önce yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediğini belirten Zeki, "Şu an gayet iyiyim. Adım adım ileri gitmemiz gerekiyor. Yetenekli bir takıma sahibiz. Arda, Semih, Can, Kenan gibi gençlerimiz var. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak" diye konuştu.