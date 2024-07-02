Aslan’a müjde

SÜPER Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, transfer sezonundaki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisine, istediği iki yıldız oyuncuyla ilgili İtalya'dan iyi haber geldi. Juventus, Aston Villa'dan Douglas Luiz'i aldığını açıkladı. Bu aynı zamanda İtalyan devinin Galatasaray'ın da istediği Khephren Thuram'dan vazgeçmesi ve Manuel Locatelli'yi de satmaya razı olması anlamına geliyor. Luiz'in transferi sonrasında Juventus'un Locatelli'yi satması artık zorunluluk haline geldi. Çünkü İtalya Milli Takımı'na dönmeyi hayal eden Locatelli sadece cezadan dönecek Fagioli ya da genç Miretti ile değil, üstüne üstlük bir de Luiz ile forma yarışına girmek zorunda kalacak.

DE ZERBİ FAKTÖRÜ VAR

Locatelli için G.Saray'ın tek sıkıntısı İtalyan oyuncuyu Marsilya'nın başına geçen Sassuolo'dan eski hocası De Zerbi'nin de istemesi. G.Saray'ın heyecanlandığı diğer bir oyuncu ise Khephren Thuram. Juventus'un Fransız oyuncuya en yakın takım olduğu söyleniyordu. Ancak Luiz transferi yapılınca, İtalyan ekibi devreden çıktı. Diğer bahsi geçen takımlar Inter, Barcelona ya da Roma'dan ise şimdiye kadar hiç resmi temas olmadı.

Galatasaray bu süreçte Khephren Thuram için devreye girip 20 milyon Euro'lar gibi günümüz için oldukça makul kabul edilebilecek bir rakama Fransız oyuncuyu bitirebilir. Çünkü kulübü Nice her ne kadar 35 milyon Euro civarında bir rakam istese de, bu rakamı hiç göremedi.

'EN GÜÇLÜ KADROYU KURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında transferle ilgili konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Buruk, "En kısa zamanda forvetin bitmesini bekliyoruz. Eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle sağ bek ve orta saha. Çok iyi oyunculara sahibiz, en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Takviyeler yapacağız" dedi.

BATSHUAYİ GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar son olarak Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Belçikalı forveti 3 yıllığına renklerine bağladı

GALATASARAY'DA yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı son olarak Fenerbahçe forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan 30 yaşındaki Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Kariyerinde daha önce Standart Liege, Marsilya, Chelsea, B. Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta da görev yapan Batshuayi, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'tan transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 75 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte rakip ağları 44 kez havalandıran Belçikalı, 5 golün de pasını verme başarısı gösterdi.