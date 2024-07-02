Bornova 1877 Bülent’i istiyor

TFF 3. Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim ilk hedefini belirledi. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Sercan Yıldırım'ı getiren yeşil-beyazlılar, tecrübeli hocanın isteği doğrultusunda Bülent Cevahir'i liste başına çekti. Sol bekte oynayan tecrübeli futbolcu, Sakaryaspor ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldı. İzmir'e gelmeye sıcak bakan futbolcunun ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imza atacağı iddia edildi. Futbola Manisaspor alt yapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla Balıkesirspor, Yeni Malatyaspor, Karagümrük, Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor formalarını terletti.