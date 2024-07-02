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Haberler Spor Fransa mutlu Belçika üzgün

Fransa mutlu Belçika üzgün

HABER MERKEZİ
Fransa mutlu Belçika üzgün
AVRUPA Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı. 85. dakikada Fransa öne geçti. Kante'nin pasında sırtı dönük ceza sahası içinde topu alan Muani'nin topu sağına çekerek yaptığı vuruşta, savunmada Vertonghen'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti: 1-0. Fransa, çeyrek finalde Portekiz - Slovenya maçının galibiyle eşleşecek
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