İsviçre’nin rakibi İngiltere oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, 90+5. dakikada attığı golle normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bellingham ve Kane'in golleri İngilizleri sokaklara dökerken, hem İngiltere hem de Almanya'daki kutlamalar sabaha kadar sürdü. Son turnuvada final oynama başarısı gösteren İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi, son kupayı müzesine götüren İsviçre oldu. İngilizler, EURO 2020'de finalde kaybettikleri İtalya'yı 2024'te son 16 turunda saf dışı bırakan İsviçre ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

6. KEZ AYNI BAŞARI

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi. FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı. İsviçre ise, üst üste ikinci kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.