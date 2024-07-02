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Haberler Spor Tur biletini Portekiz kaptı

Tur biletini Portekiz kaptı

HABER MERKEZİ
Tur biletini Portekiz kaptı
AVRUPA Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Portekiz doludizgin yürüyüşünü Slovenya'yı mağlup ederek sürdürdü ve çeyrek final biletini kaptı. Karşılaşmada normal süre ve uzatmalar golsüz beraberlikle sona ererken Cristiano Ronaldo 105. dakikada penaltı kaçırdı. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Slovenya'da Ilicic, Balkovec ve Verbic penaltı atışlarını kaçırırken, Portekiz'de Ronaldo, Fernandes ve Silva kaleci Oblak'ı mağlup ederek Slovenya'yı 3-0'lık skorla geçti. Portekiz bu sonuçla çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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