Ahmet’ten Nazilli’ye veda

TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin başarılı golcüsü Ahmet Gökbayrak takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu, Nazilli'ye veda etti. 2,5 sezon boyunca Siyah İnciler'in formasını terleten Ahmet Gökbayrak, 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 75 maça çıkıp 17 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Taraftarın sevdiği isimlerden biri olan Ahmet, kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı aldı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbayrak, "Siyah-beyaz formayı giydiğim ilk andan son güne kadar bu formanın ağırlığını hissettim ve şanlı Nazillispor için ter döktüm. Nazillispor formasıyla sizler için oynamak benim için onurdu. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun"