A.Ordu’da Altar Han’a talip çıktı

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi yapılanmaya giden, iç ve dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Altınordu'da genç futbolcu Altar Han Hidayetoğlu'na talip çıktı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Esenler Erokspor'un istediği ve Altar Han'ın İstanbul ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Geçen sezon çapraz bağları kopan ve sezonun büyük bir bölümünü kaçırarak sadece 11 karşılaşmada forma giyen orta saha, rakip ağları 3 kez sarsma başarısı gösterdi. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen genç futbolcu Niğde Anadolu FK, Isparta 32 ve Düzcespor'da da görev yaptı. Altar Han'ın önümüzdeki günlerde İstanbul ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.