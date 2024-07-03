Balıkesirspor’da iki ayrılık var

YENİ teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmaya hazırlanan Balıkesirspor'da iki futbolcu ayrıldı. Stoper Koray Baykara ve orta saha oyuncusu Bilal Şeflek, 2. Lig ekibi Düzcespor'a transfer oldu. Koray geçen sezon 3. Lig'de sezonu 8. bitiren Bal-Kes'te 10 karşılaşmada görev alırken, Bilal 12 mücadelede forma giydi. Levent Eriş'in göreve gelmesiyle kısa süre içinde kadro planlamasının yapılıp, transferlerin başlaması bekleniyor. Öte yandan Balıkesirspor'un eski futbolcu ve teknik adamlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi eski başkanı Can Cangök, vefatının 52'nci gününde dualarla anıldı.