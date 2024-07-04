Aliağalı Demhat Göktaş karatede dünya üçüncüsü

HIRVATİSTAN'DA düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılan Aliağalı sporcu Demhat Göktaş, dünya üçüncüsü oldu. Porec kentinde gerçekleşen müsabakalara 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katıldı. Türkiye 43 kız ve 48 erkek olmak üzere toplamda 91 sporcu ile temsil edildi. Aliağa'dan katılan Demhat, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Sporcunun antrenörü Taner Erol, "Uzun çalışmamızın sonucunu aldık. Milli Takım'da madalya alan tek sporcu Demhat oldu. Aliağa'ya hayırlı olsun" dedi.