Ege - Fener hattında iki yıldız

GÖZTEPE ve Bodrum FK, transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Süper Lig'in iki Ege temsilcisi, sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlamasında olmayan 2 Brezilyalı futbolcuyu gündemine aldı. Nazım Sangare ve Koray Günter takviyeleriyle savunma hattında Süper Lig tecrübesi yaşamış isimlere güvenen İzmir ekibi, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu gözüne kestirdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un çok beğendiği 32 yaşındaki oyuncunun İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan usta forvetin geçen sezon gibi kiralanması bekleniyor. 1992 doğumlu futbolcu ile ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro da temasa geçti. 2022- 23 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Pedro, geçen sezonu Gremio'da tamamlamıştı.

Savunma hattına Süper Lig deneyimi olan bir oyuncu katmayı planlayan Bodrum FK ise, sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı isimlerle temasa geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Muğla ekibine, Brezilyalı savunmacı Luan Peres önerildi. Kadrodaki yabancı şişkinliğini azaltmak isteyen İstanbul temsilcisi, maaşının büyük kısmını karşılayarak 29 yaşındaki defans oyuncusunu Süper Lig'in yeni ekibine kiralayabilir. Bodrum FK'nın, Peres gibi Fenerbahçe'nin yeni sezonda düşünmediği bazı oyuncular için de temasa geçebileceği öğrenildi.

İLK HAZIRLIK MAÇI MANİSA FK İLE

GÖZTEPE, yeni sezon hazırlık kampındaki ilk maçında Manisa FK ile karşılaşacak. İzmir ekibi, Cumartesi günü Manisa temsilcisini tesislerinde ağırlayacak. 10 Temmuz'a kadar Urla'da çalışmalarını sürdürecek olan Göz-Göz ardından Slovenya'nın Blad kentinde kampa girecek. Sarı-kırmızılılar burada da İngiliz 1. Lig ekiplerinden Charlton ile bir hazırlık maçı yapacak.

CELUTSKA DA KAMPA KATILDI

GEÇTİĞİMİZ sezon Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Çek savunmacı Ondrej Celustka'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti. Bodrum ile devam etmemesi beklenen 35 yaşındaki stoperin, yeşilbeyazlıların Düzce'de devam eden kampına katıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, yönetimle görüştükten sonra 1 yıl daha sözleşmesini uzatması bekleniyor.