Kartal’ın gözdesi Patrick Berg

TRANSFER çalışmalarına Başkan Hasan Arat önderliğinde devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Bodo Glimt forması giyen Norveçli Patrick Berg'i transfer etmek istiyor. Giovanni van Bronckhorst'u teknik adamlığa getirdikten sonra Paulista'yı ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Kara Kartal bu kez rotayı Norveç'e çevirdi. Basında yer alan haberlere göre Bodo Glimt forması giyen Norveçli Patrick Berg ile ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha Norveç ekibi ilen olan sözleşmesi geçtiğimiz Nisan ayında 2028'e kadar uzattı.

12 MÜSABAKADA 1 GOL ATTI

Nisan ayında başlayan Norveç Ligi'nde oynayan futbolcu, 2023/2024 sezonunda Norveç Kupası ve Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 19 maça çıkarken 6 gol 2 asistlik katkı verdi. Berg, bu sene devam eden Norveç Ligi'nde ise takımının çıktığı 12 maçta da ilk 11 olarak sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. 2014'ten beri altyapısından çıktığı Bodo Glimt'te forma giyen futbolcu 2022 yılında Lens forması ile 19 maçlık Ligue 1 tecrübesi yaşadı. Fransa'da 19 maçta boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu Norveç dışında başka bir tecrübe yaşamadı.