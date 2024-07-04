Menemen hareketli

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK transferde çok hareketli. Teknik belirsizliği çözüme kavuşturan İzmir temsilcisi, kadrosunu aynı gün iki isimle takviye etti. Teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın yerine Burhanettin Basatemür'ün getirildiğini açıklanırken, "Teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür, kulüp başkanımız Bilgin Tokul ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır" denildi. İzmir ekibi ilk transfer hamlelerini de dün gerçekleştirdi. İzmir ekibi imzaları art arda attırdı.

İKİ TRANSFER YAPTI

Sarı-Lacivertliler Çivril Bld'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ve Bld Kütahya'dan 26 yaşındaki sağ bek Eyüp Poyraz'ı renklerine bağladığını açıkladı. Menemen FK Erhan ile 3, Eyüp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.