TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK transferde gözde. Yeşil-beyazlıların sağ beki Üzeyir Ergün'e 1. Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler'den transfer teklifi geldiği belirtilirken, Portekizli hücumcu Pedro Brazao ile ise Sakaryaspor'un yakından ilgilendiği kaydedildi. 2021-22 sezonundan beri yeşil-beyazlılarda görev alan 32 yaşındaki sağ bek geçen sezon 33 karşılaşmada 3 gol, 4 asistlik performans gösterip takımının Süper Lig'e çıkmasına yardımcı oldu.

PEDRO BRAZAO 3 GOL ATTI

Suat Kaya'yı takımın başına geçirip yeni bir sayfa açan Sakaryaspor'un ise Brazao'yu takibe aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun Süper Lig kadrosunda yer bulamayıp kiralanması gündeme gelirse, Körfez ekibinin devreye gireceği öğrenildi. Portekizli futbolcu geçen sezon Muğla temsilcisinde 29 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.