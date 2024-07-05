Damien Jefferson Pınar Karşıyaka’da

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yabancı oyuncularını büyük ölçüde değiştiren Pınar Karşıyaka bir takviye daha yaptı. Yeşil-kırmızılılar Oostende'den ABD'li forvet Damien Jefferson'ı kadrosuna kattı. 1997 doğumlu Jefferson Şampiyonlar Ligi'nde Kaf-Kaf'a karşı 19 ve 17 sayıyla oynamıştı. Creighton çıkışlı forvet Belçika Ligi'nde 29.9 dakika, 16.6 sayı, 5.9 ribaund, 2.5 asist, BCL'de 31.6 dk, 14.7 sayı, 5.8 ribaund, 2.8 asist ortalamaları tutturdu.

CAREY MACCABİ'YE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde KSK'nin yollarını ayırdığı ABD'li pivot Vernon Carey'i Maccabi Tel Aviv istiyor. Euroleague ekibinin 5 oyuncudan oluşan transfer listesinde Carey de bulunuyor. Geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en değerli oyuncusu seçilen Amerikalı pivot, organizasyonda çıktığı 14 maçta 17.8 sayı, 7.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturmuştu. Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 maçta forma giyen Carey, 14.1 sayı, 6.4 ribaund ve 1.5 asist ile oynayıp büyük sükse yapan 23 yaşındaki oyuncu mart ayında dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Maccabi'nin, oyuncunun potansiyeline güvenerek transferi gerçekleştireceği ifade edildi. Maccabi, daha önce 2022-23 sezonu başında Pınar Karşıyaka'dan Bonzie Colson'u transfer etmişti.