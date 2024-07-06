Almanlar rahat durmuyor! Türk taraftarlara gözaltı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile A Milli Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

BERLİN POLİSİ TARAFTAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURDU

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi."

Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.