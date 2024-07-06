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Haberler Spor Fethiye’de Şener bombası

Fethiye’de Şener bombası

HABER MERKEZİ
Fethiye’de Şener bombası
TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor transferde bombayı patlatmanın hesaplarını yapıyor. Lacivert-beyazlıların, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'de de forma giyen milli futbolcu Şener Özbayraklı ile görüştüğü iddia edildi. Son üç sezondur İstanbul ekibi Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Öte yandan Fethiyespor'da yaprak dökümü yaşandı. Ege temsilcisinde sol bekte görev yapan Ali Mert Aydın takımdan ayrıldı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi.
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