Kırkpınar’da büyük heyecan

Edirne'de bu yıl 663. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki gün süren eleme müsabakaları tamamlandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda adını üst tura yazdıran isimler ve 40 başpehlivanın güreşleriyle bugün devam edecek olan müsabakalar, yarın gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

40 İSİM DİREKT KATILDI

Yarın bitecek güreşlerde toplam 40 başpehlivan ve diğer 13 boyda 777 pehlivan rakipleriyle kol bağlayacak. Organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Recep Kara, Recep Taslak gibi yıldız isimler eleme turundan gelen rakipleriyle mücadele edecek.

ER MEYDANI YENİLENECEK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini belirtti. Türkiş, "Kırkpınar'ın saha sorunu çözülecek. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kırkpınar Ağamız bu konuya vakıf. Edirne'ye Kırkpınar'a yakışır bir güreş sahası yapılacak" ifadelerini kullandı.