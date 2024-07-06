Lokilo atağı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar daha önce ilgilendiği Southampton'ın Fransız forveti Sekou Mara için girişimlerini hızlandırırken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kanat oyuncusu Jason Lokilo'yu da radarına aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı 25 yaşındaki hücum oyuncusu için İzmir ekibinin Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Hull City ile Jason Lokilo'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Lokilo'yu geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz kulübü Vizela'ya kiraladı. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği Belçikalı daha önce Türkiye'de top koşturdu. Jason Lokilo, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'da forma giydi. Sağ kanat oyuncusu, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 16 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün de pasını verdi. Lokilo kariyerinde Crystal Palace, Lorient, Rotterdam, Vizela, İstanbulspor, Hull City, Gornik Leczna ve Doncaster Rovers kulüplerinde görev yaptı.

30 GOLE KATKI YAPTI

İzmir temsilcisinin radarına giren 25 yaşındaki Lokilo kariyerinde 139 karşılaşmada forma giydi. Demokratik Kongo asıllı Belçikalı bu süreçte rakip ağları 14 kez sarsarken, 16 da asist yaparak toplamda 30 gole direkt etki etme başarısı gösterdi. Kanat oyuncusu, en iyi performansını ise Gornik Leczna'da 2021-2022 sezonunda sergiledi. Lokilo burada 3 gol ve 5 asistle 8 gole etki ederken, Süper Lig'de ise 4 gol ve 3 asistle 7 gole katkı sağladı.

Lokilo, geçen yıl sezona Hull City'de başladı. Burada 21 maça çıkarken, 1 gol attı. Sezonun ikinci yarısında ise Vizela'ya kiralanırken, 11 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.