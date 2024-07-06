Mehmetçik’ten A Milli Takım’a başarı mesajı

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'a Mehmetçik'ten de destek geldi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Millî ruh, millî güç! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!