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Haberler Spor Mehmetçik'ten A Milli Takım'a başarı mesajı

Mehmetçik'ten A Milli Takım'a başarı mesajı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımıza bir destek daha Mehmetçik'ten geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. " ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
Mehmetçik’ten A Milli Takım’a başarı mesajı

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'a Mehmetçik'ten de destek geldi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Millî ruh, millî güç! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!

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