Yen de buralar bayram olsun

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan A Milli Futbol Takımı bugün çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Son 16 Turu'nda Avusturya'yı etkili bir futbol sonunda şampiyona dışına iten A Milli Futbol Takımı, güçlü rakibi Hollanda'yı da geçerek yarı finale adını yazdırmayı hedefliyor.

YARI FİNAL 10 TEMMUZ'DA

Türkiye, F Grubu'nda Portekiz'in ardından ikinci sırada gruptan çıkarken, Hollanda ise Avusturya ve Fransa'nın yer aldığı D Grubu'ndan en iyi üçüncü olarak bir üst tura adını yazdırdı. Hollanda, son 16 Turu'nda ise Romanya'yı 3-0 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Bu turu geçen ekip, İngiltere- İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

ORKUN VE İSMAİL CEZALI DURUMDA

A Milli Futbol Takımı'nda, Hollanda karşılaşması öncesinde iki futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Hollanda karşısında oynayamayacak. Milli takımda cezaları sona eren Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bugün kadrodaki yerini alabilecek.

15. RANDEVU

Türkiye ile Hollanda, bugüne kadar 10'u resmi, 4'ü de özel olmak üzere 14 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda milliler 4 kez kazanırken, Hollanda da 6 defa sahadan galip ayrıldı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde de 21 gol gördü. İki ülke arasında son olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı A Milliler 6-1'lik skorla kaybetti.