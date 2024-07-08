Devleri peşine taktı

G.Saray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'deki performansı ile Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan milli futbolcu 7 gol ve 12 asist yaparak taraftarın büyük beğenisini toplarken milli formayla oynadığı futbolla da herkesi kendine hayran bıraktı. İtalya'dan Napoli, İngiltere'den Tottenham ve M.United Almanya'dan Leipzig'in istediği başarılı oyuncu için üç kulüp daha devreye girdi. İngiliz devleri Arsenal dışında İtalya'dan Juventus ve Milan'ın da takibe aldığı oyuncunun bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılması sürpriz sayılmayacak. Yıldız oyuncu için kapıyı 20 milyon Euro'dan açmayı planlayan yönetim, turnuvadaki performansından sonra bu rakamı rekor seviyeye çekecek. 2027 Haziran ayına kadar G.Saray ile sözleşmesi süren 24 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde bir transfer trafiği yaşanması bekleniyor.

"ELE AVUCA SIĞMIYOR"

LİVERPOOL'UN ve Hollanda'nın dünyaca ünlü stoperi Virgil Van Dijk, Barış Alper ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Van Dijk, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Bizi çok zorladı. Gerçekten önemli bir oyuncu" dedi.

ASLAN SAMARDZİC İÇİN DEVREDE

G.SARAY, F.Bahçe'nin de ilgilendiği Lazar Samardzic için devreye girdi. Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan ekipte teknik direktör Okan Buruk'tan Samardzic'e onay çıktı. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp oyuncuya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var.