Gururluyuz umutluyuz

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonasına Çeyrek Final'de veda etmenin üzüntüsünü yaşarken, turnuvada sergilediğimiz futbol ülkemize büyük gurur yaşattı, gelecek adına da umut verdi. Ay-yıldızlıların turnuva süresince Portekiz maçı dışında oynadığı 4 maçta sergilediği performans tüm dünyanın dikkatini çekerken, 25.8 yaş ortalamasına sahip ekibimiz çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu. Almanya ve İspanya'nın 11 golle ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada, Hollanda 9, Türkiye ve İsviçre ise 8'er gol attı.

ÖNCE 2026 SONRA 2028

Şimdi yeni hedefimiz bu ışıl ışıl parlayan takımla önce 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstleneceği Dünya Kupası'na katılmak ardından Birleşik Krallık ve İrlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olacak. Bu sürede daha deneyimli bir yapıya kavuşacak ekibimizden turnuvalara katılım gösterdikten sonra en az yarı finale çıkmalarını bekleyeceğiz.

Katar merkezli Al Jazeera uluslararası haber kanalı "Hollanda maçının büyük bölümünde oldukça etkileyici olan Türkiye'yi unutmayın. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın oyunlarından biri olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

BU ÇOCUK Bİ DAHİ

İSPANYOL AS gazetesi Hollanda maçı sonrası Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Arda'nın performansı Maradona'ya benzetilirken "Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradona benzeri bir performans daha geldi. Arda'nın bir kez daha neredeyse Maradona benzeri bir asist ve liderlik gösterisi sergilediği maçta Hollanda, Türkiye karşısında geriden geldikten sonra Çarşamba günü İngiltere ile karşılaşacak. Ancak Madrid'in dahi çocuğunun performansı yeterli olmadı" denildi.

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet töreninde açtıkları pankart dikkat çekti.

MONTELLA'YA TEPKİ VARDI

A Milli Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı maçta teknik direktör Vincenzo Montella'nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepki çekti. Futbol otoriteleri İtalyan çalıştırıcının geç müdahalesinin sonuca etki görüşünde birleşirken sosyal medyadan da değişikliklere yönelik tepki vardı. Özellikle Kenan'ın daha önce oyundan alınması gerektiği ve forvet eksikliği çok konuşuldu.

Montella'nın oyuna geç müdahale etmesi çok eleştirildi.

TERİM'DEN ELEŞTİRİ

Çeşitli dönemlerde Milli Takım'da görev yapan teknik direktör Fatih Terim Hollanda yenilgisiyle ilgili "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu. Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu. Yarı finali değil finali kaybettik" dedi.

Bu pozisyonda ne faul düdüğü çaldı, ne de kırmızı kart çıktı.

KARARLARI İLE ÇILDIRTTI

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğu maçta Fransız hakem Clement Turpin verdiği rezalet kararlarla maçın kaderine etki etti. Maçın henüz başında savunma arkasına hareketlenmek isteyen Barış Alper'in Stefan de Vrij ile girdiği mücadelede yerde kalırken Barış'ın hem formasını çeken, hem de ayaklarına müdahale eden Vrij son adam olmasına kırmızı kart görmedi hatta faul bile çalınmadı. Maçı 0-0'ken Mert Müldür'ün kaval kemiğine basan Xavi Simons, sarı kartla cezalandırıldı ve bir kırmızı kart daha atlandı.

Xavi Simons'un Mert Müldür'e yaptığı bu faul net kırmızı kart iken sarı kart ile geçiştirildi

NET PENALTI ES GEÇİLDİ

A Milli Takımımız 1-0 öndeyken Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı ve kale ağzından topu ağlara gönderemedi. Weghorst'un müdahalesi faul yani penaltı kararı çalmayan Turpin, karşılaşmanın kopmasını engellemiş oldu. Hollanda'nın ikinci golü öncesi arka direkte topu ağlara gönderen Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'ün ayağına net bir temasta bulundu ancak faul çalınmadı. Yine Samet'in sakatlandığı pozisyonda Micky van de Ven'e kırmızı çıkmaması şaşırttı.