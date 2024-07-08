Pınar KSK’den yerli hamlesi

Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson, Maccabi'den forvet James Webb ve İtalya'nın Varese ekibinden Sean McDermott'ı kadrosuna katarak yabancı oyuncu kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, yerli pazarına döndü. Yeşil-kırmızılılar, Türk Telekom'dan ayrılan uzun forvet Okben Ulubay'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Okben'i Basketbol Süper Ligi'nden ve İspanya 1. Lig'den de isteyenlerin olduğu, oyuncunun Türkiye'de kalmayı istediği öğrenildi. Kaf-Kaf'ın yerli oyunculara verdiği önem ve Türk oyuncuların performansını yukarı çıkarması faktörüyle de 28 yaşındaki basketbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin şekilleneceği öğrenildi. Tecrübeli basketbolcu geçen sezon Türk Telekom'da 18 Eurocup mücadelesinde 8.8 sayı, 2.7 ribaund, 31 lig karşılaşmasında 8.7 sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.