  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar KSK’den yerli hamlesi

Pınar KSK’den yerli hamlesi

Kaf-Kaf, yabancı transferlerin ardından yerliye döndü ve Okben’e kanca attı

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’den yerli hamlesi
Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson, Maccabi'den forvet James Webb ve İtalya'nın Varese ekibinden Sean McDermott'ı kadrosuna katarak yabancı oyuncu kadrosunu şekillendiren Pınar Karşıyaka, yerli pazarına döndü. Yeşil-kırmızılılar, Türk Telekom'dan ayrılan uzun forvet Okben Ulubay'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Okben'i Basketbol Süper Ligi'nden ve İspanya 1. Lig'den de isteyenlerin olduğu, oyuncunun Türkiye'de kalmayı istediği öğrenildi. Kaf-Kaf'ın yerli oyunculara verdiği önem ve Türk oyuncuların performansını yukarı çıkarması faktörüyle de 28 yaşındaki basketbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin şekilleneceği öğrenildi. Tecrübeli basketbolcu geçen sezon Türk Telekom'da 18 Eurocup mücadelesinde 8.8 sayı, 2.7 ribaund, 31 lig karşılaşmasında 8.7 sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA